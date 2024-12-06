Hakkâri beylerinin yönetim merkezi olan Mir Kalesi, 44 yıl aradan sonra ilk kez bir ziyaretçi grubuna ev sahipliği yaptı.

17. Yüzyıl’da ünlü Türk seyyah Katip Çelebi, 1830’lu yıllarda İngiliz coğrafyacı William F. Ainsworth ve 1885 yıllarında Fransız gezgin Henry Binder, Hakkâri’ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerde şehirle ilgili yaptıkları tasvirlerde, özellikle Mir Kalesi’ne genişçe yer verdi. Ayrıca uzun bir süre Hakkari Beyleri’nin yönetim merkezi konumunda olan Mir Kalesi, Hakkâri tarihi açısından büyük bir önem arz ediyor.

Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri, bu önemin bilincinde olarak yeni nesillere, yakın çevrelerinin tarihini öğrenme duyarlılığını kazandırmak amacıyla önemli bir adım attılar.

Yetkili mercilerden alınan izinler doğrultusunda, öğrenciler tarih öğretmenlerinin koordinatörlüğünde Mir Kalesi’ni ziyaret ederek, kalenin tarihi hakkında yerinde bilgiler edindi.

“Hakkâri Başaracağım Diyor” projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretle öğrenciler, arkeolojik kazı alanlarında, somut veriler ışığında araştırma etkinliği düzenleyerek kalenin tarihi geçmişine tanıklık ettiler.