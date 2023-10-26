Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan hanımefendinin katılımıyla, Uluslararası Mersin Liman İşletmesi (MIP) ve Çukurova Kadın Basketbol Kulübü arasında işbirliği destek sağlanmasına yönelik Protokol İmza Töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Mersin İlimizi temsil eden tek takım olan Çukurova Basketbol Kulübünün, özellikle altyapı çalışmalarının desteklenmesini, çocukların, gençlerin spora özendirilerek basketbola teşvik edilmesini amaçlayan protokol; Vali Ali Hamza Pehlivan’ın himayesinde, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, MIP Finans Direktörü Javier Lozano, ve Çukurova Basketbol Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen arasında imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Pehlivan, “Şehrimizin yüz akı spor kulüplerinden Çukurova Basketbol Kulübümüzle ilgili bugün bir işbirliği protokolü imzalamam üzere bir araya geldik. Bu protokol kapsamında ülkemizin en büyük limanı statüsünde olan hacim olarak dünyanın da ilk 100'ü içerisinde 92. sırada yer alan Mersin Liman işletmesi hepimizin kısa adıyla MIP olarak bildiği işletmeyle Çukurova Kadın Basketbol Kulübü arasında bir protokol imzalanacak ve bu protokol kapsamında ilerleyen süreçlerde takımın hem altyapısı yeni sporcuların yetişmesi hem de devam eden faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda MIP firması maddi kaynak sağlayacak. Son dönemde özellikle de yerel düzeyde imzalanan en önemli ve miktar olarak da en yüksek bedelli işbirliği protokollerinden birisi olacak. İlimiz adına, bizde Valilik olarak bu faydalı işbirliğini teşvik ve himaye etmiş oluyoruz.

Başarılı bir takımımız var. Avrupa’da dereceler elde etmiş, Avrupa 2.’si olmuş. Türkiye’de şampiyonlukları yaşamanın yanında geçen sene Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmış bir takım. İnanıyorum ki bu iş birliğiyle beraber başarıları artarak devam edecektir.

Ben bu vesileyle MIP firmasının yetkililerine, yönetim kuruluna, CEO’suna teşekkür ediyorum. Takımı bugünlere kadar taşıyan, başta Serdar başkan olmak üzere bütün ekibine, kurumsal olarak, bireysel olarak katkı sağlayan herkese, takım bünyesinde mücadele eden, teknik heyetinden oyunculara kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Çukurova Basketbol Kulübü Başkanı Serdar Çevirgen ve Asbaşkan Ali Adalıoğlu birer konuşma gerçekleştirdi, duygu ve düşüncelerini ifade etti.



İmza törenine; Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz ile Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve diğer davetliler, sporseverler katıldı.