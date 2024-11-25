

- MIP, üst üste 14. kez 'Yılın Liman Operatörü' seçildi



MERSİN (İHA) - Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 15.'si düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri'nde üst üste 14. kez 'Yılın Liman İşletmecisi' ödülüne layık görüldü.

EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarının ev sahipliğinde, 15 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen 'Atlas Lojistik Ödülleri' yarışmasının ödül törenine, lojistik sektörü yoğun ilgi gösterirken, ödüller sahiplerine ulaştı. MIP adına ödülü, Konvansiyonel Kargo ve Katma Değerli Hizmetler Grup Müdürü Mehmet Halit Bezek aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği 'Liman İşletmecileri' kategorisinde, her yıl elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye'nin lider limanı MIP, 'Yılın Liman İşletmecisi' oldu.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Bu ödül, yetenekli çalışanlarımızın sıkı çalışmaları ve özverilerinin yanı sıra müşterilerimize üstün hizmetler sunma konusunda süregelen kararlılığımızın ve tesislerimizi büyütme ve modernize etme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Limanımızın kapasitesini 2026 yılına kadar 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak olan yeni East Med Hub II (EMH2) projemiz bunun açık bir örneğidir” dedi.

