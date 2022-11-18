Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl on üçüncü kez düzenlenen ‘Atlas Lojistik Ödülleri’nde 12 kez üst üste “Yılın Liman İşletmecisi” ödülüne değer görüldü.

13 yıldır aralıksız düzenlenen “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasının ödül töreni 17 Kasım 2022’de EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın ev sahipliğinde yapıldı. Lojistik sektörü ödül törenine yoğun ilgi gösterirken ödüller sahipleriyle buluştu.

Lojistik sektörü medyası ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile devam eden “Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasının Liman İşletmecileri dalında zirvenin sahibi yine MIP oldu. MIP adına ödülü Ticaret Müdür Yardımcısı Buket Öztürk aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği Liman İşletmecileri kategorisinde, yıllık elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye’nin Lider Limanı MIP “Yılın Liman İşletmecisi” oldu.

MIP, Türkiye’nin en büyük konteyner limanı niteliğiyle önceki yıllarda Lloyd List, Altın Çıpa, Yılın Liman İşletmeciliği Markası ödüllerinin de sahibi olmuştu. Adayların başvurusuna bağlı olarak gerçekleşen ve farklı kategorilere göre jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulan Atlas Lojistik Ödülleri’nde 12 kez “Yılın Liman İşletmecisi” olan MIP, bu ödülle 15’inci yılında, 21’inci ödüle ulaşmış oldu.