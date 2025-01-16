Minteks, 2025 yılına Heimtextil fuarında yeni koleksiyonlarıyla güçlü bir giriş yaptı. Avrupa ve Amerika’dan büyük ilgi gören zarif ve yenilikçi tasarımlar, hazır giyim ve moda sektöründe katılacakları ilk fuar için de büyük bir motivasyon kaynağı olduBURSA (İGFA) - Heimtextil’de fark oluşturan Minteks, moda dünyasına hazırlanıyor.

Minteks Yönetim Kurulu Üyesi Irmak İrman Gazioğlu, Heimtextil’in yılın ilk fuarı olması nedeniyle 2025’e güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurguladı.

"Bu fuar bizim için sadece koleksiyonlarımızı sergilemekle sınırlı değil, aynı zamanda ekip olarak sektördeki yenilikleri yakından takip ettiğimiz bir platform oldu" diyen İrman Gazioğlu, "Buradan Paris’teki Maison&Objet fuarına ziyaretçi olarak geçeceğiz. Dünyadaki tasarım trendlerini görmek, kendi işimizi geliştirmek için yeni fırsatlar oluşturacak. Orada Türkiye temsilcileriyle de görüşerek ilerleyen yıllarda katılımcı olarak yer alma hedefimizi güçlendireceğiz. Ayrıca, şubat ayında ilk kez katılacağımız İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı için oldukça heyecanlıyız. Tekstil sektöründeki deneyimimizi, hazır giyimle birleştirerek bu alanda da ne kadar iddialı olduğumuzu göstermeye hazırız.” dedi.

Minteks Yönetim Kurulu Üyesi Arda İrman ise fuarın ihracat bağlantıları açısından son derece verimli geçtiğini belirtti. Heimtextil fuarında, özellikle Avrupa ve Amerika’dan zincir mağaza temsilcileri ve toptancılar standımızı ziyaret ettiğini belirten İrman şunları kaydetti:

“Heimtextil fuarında, özellikle Avrupa ve Amerika’dan zincir mağaza temsilcileri ve toptancılar standımızı ziyaret etti. Bornoz, havlu ve ev giyiminde özgün tasarımlarıyla dikkat çeken yeni koleksiyonlarımız büyük ilgi gördü. Bu fuar, hem eski müşterilerimizle bağlarımızı güçlendirdi hem de yeni işbirlikleri için önemli bir fırsat yarattı. Koleksiyonlarımızın sofistike ve yenilikçi çizgileri, markamızın global pazarda ne kadar güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Danteller, taşlar ve incilerle süslenmiş bornozlar, ekose desenli sabahlıklar ve modern nakış detaylarıyla zenginleştirilmiş tasarımlar, ziyaretçilerden tam not aldı. Şimdi sırada, hazır giyim alanında da aynı başarıyı yakalamak var.”