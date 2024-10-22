ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde 11 protestocu gözaltına alındı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı ABD’deki üniversite öğrencilerinin eylemleri devam ediyor. Minnesota Üniversitesi’nde yaklaşık 30 kişiden oluşan Filistin destekçisi bir grup öğrenci, üniversite kampüsündeki idari binada gösteri düzenledi. Binanın önünde "Para eğitim içindir, bombalar ve işgal için değil" yazılı büyük bir pankart açan göstericiler, "Ateşkes istiyoruz" sloganları attı.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada ise, binaya giren protestocuların sprey boyayla etrafı boyadığı, güvenlik kameralarını kapattığı, camları kırdığı kaydedildi. Açıklamada, uyarıya rağmen eylemin devam etmesi üzerine polisin müdahale ettiği ve 11 protestocunun gözaltına alındığı ifade edildi.

Polisin müdahalesinin ardından binanın boşaltıldığı ve eylemin sona erdiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.