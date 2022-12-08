Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde yılın son sergisi olan “minipaint-2”ulusal karma resim sergisi yoğun katılımla açıldı.

“Yeni Yılda Yine Galerideyiz” mottosuyla açılan sergide Türkiye’nin farklı illerinden 74 sanatçının toplam 296 eseri bulunuyor. Sergi açılışında konuşan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit “Mersin’i sanatla buluşturmaya devam edeceğiz, bu kent her alanda gelişmeli ve biz de bunun için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Açıldıkları günden bu yana birbirinden değerli sergileri sanatseverler ile buluşturan Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi, yılın son sergisi olan “minipaint-2” sergisine ev sahipliği yapıyor. 7 Ocak 2023 tarihine kadar açık olacak sergide Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden 74 katılımcının 296 eseri sergileniyor. Serginin amacı genç sanatçıları teşvik ederken yeni yılda “her eve bir sanat nesnesi” düşüncesiyle sanatseverlere de bu eserleri kazandırmak.

Yoğun katılım ile gerçekleşen serginin açılışında konuşan Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sergiyi hazırlarken her evi bir sanat eseriyle buluşturmak için çaba içerisinde olduklarını vurgulayarak “Sanat üreten 74 sanatçımızın 296 eserleriyle oluşturulan sergimizin açılışına hoş geldiniz. Serginin amacı genç sanatçıları teşvik etmek ve onların eserleriyle sanatseverleri buluşturmak. Burada insanların birbirine yılbaşı hediyesi olarak sanat hediye etmesi de ayrı bir farklılık. Bir sevdiğinize hediye alacaksanız onun bir sanat eseri olması çok da makbul geçer. Kentimizde sanatı geliştirme, insanları sanatla buluşturma noktasında emek veren başta Ahmet Yeşil hocamıza, meclis üyelerimize, Aynur, Veli ve Nida hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ressam Ahmet Yeşil de Mini Paint 2 ulusal karma resim sergisinin açılışında yaptığı konuşmasında “Sanatı yaşamak, sanatı yaşatmak, sanatla beraber olmak yaşam biçimimizin en güzel hediyesi olacak.” ifadelerine yer verdi. Yeşil, eserler için herkesin alabileceği bir rakam belirlendiğini söyleyerek “Öyle eserler ve gençler var ki hepsi birbirinden değerli ve inanın 1500 TL’ye bugün alacağınız eserlere belki 3-4 yıl sonra ekonomik gücünüz yetmeyecek. Şimdiden eşinize, dostunuza verebileceğiniz orijinal eserlerle en güzel jesti yapacaksınız.”şeklinde konuştu.