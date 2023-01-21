Bilecik’te bulunan anaokulunda minikler ‘Zorba olma dost ol’ isimli çalışmalarını hayata geçirdi.

Bilecik’te bulunan anaokulunda minikler ‘Zorba olma dost ol’ isimli çalışmalarını hayata geçirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğretmenleri, çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturmak amaçlı ‘Zorba Olma Dost Ol’ isimli rehberlik çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışmaya okulda bilgilendirici sunum izlenip, şarkı söylenerek başlandı. Ardından öğrenciler tarafından ‘Zorbalığa sessiz kalma’ afişi ve ‘Zorba olma dost ol’ pankartları hazırlandı. Hazırlanan pankart ve afiş okul girişine asılarak sergilendi. Miniklerin ellerinden hazırlanan ‘Arkadaşlık Kanunu’ mektupları üniversiteli ağabeyleri ve ablalarına dağıtıldı.

Okul idaresi, son günlerde artan akran zorbalığı olaylarına karşın eğitimin ilk kademesi olan okul öncesinden başlanarak bu tür farkındalık çalışmalarının eğitimin tüm kademelerinde yapılmasının olumsuz davranışların azaltılmasında faydalı olacağını belirtti.