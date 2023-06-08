Sivas İl Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim gören minik öğrenciler için “Yıl Sonu Kapanış Programı” düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğüne bağlı Yavuz Sultan Selim Camii 4-6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim gören öğrenciler için “Yıl Sonu Kapanış Programı” gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“Kur’an kurslarımızla ne kadar iftihar etsek azdır”

Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya,"Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu 4-6 yaş Kur’an kurslarımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Çocuklarımız bu kurslarımızda Kur’an-ı Kerim’i ve harfleri başta olmak üzere dini bilgileri öğreniyorlar. Bu anlamda kurslarımızda öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de öğreniyor. Hamdolsun çocuklarımız küçük yaşta ahlaki erdemi, anne babaya, bütün kainata karşı sevgi ve merhameti öğrenmeleri de bizim en büyük sevincimiz. Yavrularımızı tebrik ediyorum. Velilerimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programda minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahiler seslendirip dua etti.