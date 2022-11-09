Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte hizmet veren özel bir kreşteki çocuklar yönelik muhtemel yangın ve doğal afetlere karşı eğitim vererek tatbikat düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kentte hizmet veren özel bir kreşteki çocuklar yönelik muhtemel yangın ve doğal afetlere karşı eğitim vererek tatbikat düzenledi.

Van’ın İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde bulunan özel bir kreşte eğitim gören minikler için yangın eğitimi düzenleyen itfaiye ekipleri, temsili yangın söndürme ve germe çadırla hayat kurtarma tatbikatı yaptı. Kreş bahçesinde çıkartılan yangının ardından çalan sirenle tahliye edilen minikler, güvenli bir noktada toplandı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin yangına köpük ve suyla müdahalesini izleyen miniklere, yangın tüpünün kullanımı da gösterildi.

Tatbikatın her aşamasında keyifli oldukları görülen minik öğrenciler, itfaiye erlerinin yangın söndürme çalışmalarına alkışlarıyla destek verdi.