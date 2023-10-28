Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven İlkokulu öğrencilerine sinema ortamında eğitici film izletmek ve oyun parkında eğlenip oyun oynamalarına imkan sağlamak amacıyla Simav ilçesine gezi düzenlendi.

Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrencilere sinema ortamını yaşamalarına ve kültürel etkinliklere katılabilmelerine imkan sağlayıp unutamayacakları bir gün yaşatmak amacıyla Simav ilçesine düzenlendikleri geziye anasınıfı ve ilkokuldan toplam 48 öğrencinin katıldığını söyledi.

Kılıç “ Gezi çerçevesinde ilk olarak Simav Belediyesi Sinema Salonunda öğrencilerimiz ’’İBİ’ isimli çocuk filmini izledi. Daha sonra Eynal Kaplıcaları oyun parkındaki oyun alanlarında çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendiler. Seyahatimize katkıda bulunan Hisarcık Belediyesine ve Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’a teşekkür ederiz” dedi.