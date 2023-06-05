Mersin Mezitli Zeki Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerince düzenlenen ’okuma bayramı’ etkinliğinde, minik öğrencilerin gösterileri göz kamaştırdı.

Mezitli Belediyesi Tece Mutlu Yaşam Köyünde düzenlenen ve Mersin Gönüllü Palyaço Grubunun gösterileriyle renk kattığı etkinlik, sınıf öğretmeni Ümit Hasan Korkut’un açılış konuşmasıyla başladı. Korkut, “Okullar açıldı, günler haftaları, haftalar ayları kovaladı, öyküler masallar anlatıldı, gülünüp oynanıldı ve sonunda okuma yazma öğrenildi. Çocuklarımız iyi bir insan olarak yetişmek için ilk adımı attılar. Okuma yazma öğrenmek, her türlü beceriye sahip olmak ve gelecekteki büyük başarıların ilk adımıdır, birikimleri göstermenin ilk mutluluğudur” dedi.

Daha sonra küçük yürekler, Duru Naz Ağca ve Gülce Sever’in sunuculuğunda, öğretmenleri Ümit Hasan Korkut öncülüğünde alfabenin 29 harfi üzerine kurulu şiir ve müzikli gösterileri sundular. Veliler ve öğretmenleri karşısında hünerlerini sergilerken oldukça heyecanlı görünen minikler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinlik, tatil köyü bahçesinde Gönüllü Palyaço Grubunun gösterilerinin ardından sona erdi.