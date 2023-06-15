Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ve Çamlıca Kreşi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. 6 yaş grubundaki öğrenciler düzenlenen törende keplerini havaya fırlatarak hayatlarındaki ilk mezuniyet sevincini aileleri ile birlikte kutladı.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kreşlerde bir eğitim dönemi daha tamamlanırken, alt sınıflar bir üst sınıfa çıkmanın, 6 yaş grubu çocuklar da mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Eğitim döneminin tamamlanması sebebiyle Altınşehir Gençlik Merkezi’nde tören düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer’in de katıldığı törende minik öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ile Çamlıca Kreşi’nde özgüvenli, okumayı ve öğrenmeyi seven, her zaman merak eden, sorgulayan çocuklar yetiştirmeyi hedef edindiklerini söyledi. Özer, "Eğitim dönemi boyunca kreşlerimizde çocuklarımız için İngilizce, halk dansları, cimnastik, satranç, kodlama ve resim atölyesi gibi etkinlikler düzenleyerek onların çok yönlü gelişmelerine destek verdik" diye konuştu.

Kreşten mezun olan öğrencileri kutlayan Özer, "Bugün 6 yaş grubunu ilköğretime uğurluyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yolları açık olsun. Küçük yaş grubundaki öğrencilerimiz de bir üst sınıfa geçti. Onlara da yeni dönemde şimdiden başarılar diliyorum. Velilerimize, kreşteki öğretmenlerimiz ve çalışanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Törende öğrenciler, yaş gruplarına göre ayrı ayrı gösteriler sahneledi. Türkçe ve İngilizce şarkılar söyleyen minikler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Törenin sonunda 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri karne alırken, mezun olan 6 yaş grubu öğrencileri de keplerini havaya fırlatarak ilk mezuniyetlerini yaşamış oldu. Çocuklarının ilk mezuniyetlerine tanık olan aileler de törende duygusal anlar yaşadı.