Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kartepeli minikler eğlenceli atölye çalışmalarına katılarak hünerlerini sergiledi.

Cumhuriyetin 100. yılı Kartepe’de büyük bir gurur ve heyecanla kutlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde Kartepe genelinde etkinlikler düzenleniyor. Kartepe Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda düzenlenen Çocuk Atölyesi’nde de minikler gönüllerince eğlendi. Belediye ekipleri tarafından okul bahçesine konulan stantlarda öğrenciler Türk Bayrağı, 100. yıla özel çiçek dikimi, bileklik yapımı ve taş boyama atölyelerinde hünerlerini gösterdi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çocukların Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerine katıldı. Miniklerle sohbet ederek, eserleri inceleyen Başkan Kocaman, "Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencilerimizle Cumhuriyet’mizin 100. yıl mutluluğunu paylaşmak adına çocuk atölyelerinde buluştuk. Hem keyifli hem de anlamlı olan bu özel etkinlikte benimle birlikte olan tüm evlatlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hafta sonu boyunca da etkinlikler devam edecek. Cumhuriyetin 100. yılında 28 Ekim Cumartesi saat 11.00’de Kartepe Genç Akademi önünden başlayan bisiklet turu, 29 Ekim Pazar Günü saat 12.00’de Derbent Stadı’nda Çocuklar Futbol Turnuvası ve saat 18.30’da Özdilek AVM önünden başlayan Bayrak Yürüyüşü yapılacak.