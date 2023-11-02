Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk/Ortaokulu anasınıfında Kızılay Haftası kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Kutluhallar anasınıfında Kızılay Haftası nedeniyle Anasınıfı Öğretmeni Betül Demir nezaretinde düzenlenen etkinlikte minik öğrencilere, Kızılay’ın nerede, ne zaman, hangi şartlarda yanlarında olduğu ve neler yaptıkları konusu üzerine bilgilendirme yapıldı. Kızılay sembolünün beyaz zemin üzerinde kırmızı hilalden oluştuğu anlatıldı. Daha sonra sınıfta Kızılay çadırının olduğu dekoru kullanarak drama etkinliği yapan minik öğrenciler, kan bağışının önemine dikkat çekmek için canlandırma yaptı. Öğrenciler yaptıkları etkinlik ile Kızılay’ın çok önemli bir yardım kuruluşu olduğunu, hayat kurtarmanın ve kan bağışının önemini yaparak ve yaşayarak öğrendi.