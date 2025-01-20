Çayırova Belediyesi, ara tatile giren öğrencilere özel tiyatro etkinliği düzenledi.

Çayırova Belediyesi, karnelerini alarak ara tatile çıkan minik öğrencileri unutmadı. Bu hafta sonu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, "En İyi Dost" ve "Zeynep’in Masal Çadırı" isimli çocuk tiyatro oyunları, büyük bir beğeniyle izlendi. Salonu dolduran Çayırovalı minikler ve veliler, düzenlenen tiyatro oyunlarında keyifli anlar yaşadı. 18 Ocak Cumartesi günü iki seans olarak düzenlenen ‘En İyi Dost’ ile 19 Ocak Pazar günü iki seans olarak sahnelenen ‘Zeynep’in Masal Çadırı’ oyunları büyük ilgi gördü. Tiyatro etkinliklerine katılan minikler, birçok sürprizle de karşılaştı. Tiyatro oyunlarını izlemeye gelen Çayırovalı çocuklar, yüz boyama stantlarıyla da eğlenirken, pamuk şeker hediyesiyle de mutlu oldu.