Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü minik itfaiyecileri ağırladı. İtfaiye Haftası dolayısıyla, üniformalarıyla birlikte yeni itfaiye teşkilatını ziyaret eden öğrenciler, hem itfaiye haftasını kutladı, hem de itfaiyecilik mesleğini öğrendi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü minik itfaiyecileri ağırladı. İtfaiye Haftası dolayısıyla, üniformalarıyla birlikte yeni itfaiye teşkilatını ziyaret eden öğrenciler, hem itfaiye haftasını kutladı, hem de itfaiyecilik mesleğini öğrendi.

İtfaiye Teşkilatı’nın 308. kuruluş yıldönümü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de, itfaiye haftası dolayısıyla özellikle minik ziyaretçilerin akınına uğruyor.

İtfaiye teşkilatının yeni binasını ziyaret eden öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Kaskları ve itfaiye üniformaları ile alanı gezen minikler, itfaiyenin yangın ve diğer çalışmalarda kullandıkları ekipmanlarla ilgili bilgi edindi. Minik itfaiyeciler yangın hortumu ile su sıkarak hem eğlendi, hem de yangına nasıl müdahale edildiğini öğrendi.

İtfaiye Müdürlüğüne bağlı araçlara binerek içerisindeki malzemeleri de meraklı gözlerle inceleyen minik misafirler daha sonra itfaiye binasını gezdi. Ziyaretin adından çocuklar, itfaiye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıldönümü ve ziyaretlere yönelik değerlendirmede bulunan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, “Sizlerde gördünüz bugün ziyaretçilerimiz vardı. Anaokulu öğrencilerimiz gelecek. İtfaiye Haftamız dolu dolu geçecek. Hafta sonuna kadar diğer okullarımızdan ziyaretçiler gelecek. Bizimde ziyaretlerimiz olacak. Bunun yanı sıra özellikle emekli personellerimize yönelik yemek tertip edeceğiz” dedi.