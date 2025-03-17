Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Miniklerin Güçlü Beyinleri Sağlıkla Buluşuyor" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Üzeyir Çetin rehberliğinde, destek grubu öğrencileri ile yürütülmesi planlanan çalışmanın tanıtım toplantısına öğrenciler ve velileri katıldı.

Toplantıya, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sülün, Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Aygün, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Fulya Dönmez, Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Arguvanlı Çoban, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Başar Gökçen ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Gonca Karayağız Muslu katıldı. Programın sonunda, öğrenci ve veliler tarafından Fakülte Dekanı ve Proje Koordinatörüne çiçek takdim edildi.

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sülün, üniversitenin stratejik hedefleri arasında öğretim kalitesini geliştirmek, araştırma faaliyetlerini artırmak ve topluma hizmeti genişletmek olduğunu belirterek, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal refaha katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi ile iş birliği kapsamında yürütülecek bu projede, öğrenciler akademisyenlerle birlikte fakültemizin kütüphane ve laboratuvarlarını kullanarak, sağlığı geliştirmeye yönelik uygulamalar yapacaktır" dedi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Gonca Karayağız Muslu, iş birliği kapsamında yürütülecek çalışma takvimini ve planlanan etkinliklerin amaçlarını katılımcılarla paylaştı. Öğrenciler, etkinliklerin gerçekleştirileceği Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Hemşirelik Bölümü laboratuvarlarını gezdi.

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hasibe Polat Dayıoğlu ise iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Öğrencilerimiz için en etkili öğrenme alanlarından biri üniversitelerdir. Bu kapsamda, iş birliği çalışmaları için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.