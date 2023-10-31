Bilecik Belediyesi’ne bağlı çocuk sosyal tesislerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, büyük bir beğeniyle izlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan çocuklar, müzikler eşliğinde dans gösterilerini sundu. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile başkan yardımcıları düzenlenen aktiviteye katılarak çocukların sevincini paylaştı.

“Çocuklarımızı aydınlık türkiye için yarınlara hazırlıyoruz’’

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızı aydınlık Türkiye için yarınlara en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullanarak, “Tüm yurtta olduğu gibi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik’te de bir haftadır çok güzel etkinliklerle Cumhuriyet bayramımızı kutladık. Yürüyüşler yaptık, fener alayları düzenledik, araç konvoyları oluşturduk ve konserler verdik. Burada da belediyemiz kreşlerinde kalan çocuklarımızın etkinliğinde buluştuk. Belediye Başkanlığı olarak uzman eğitmenlerimizle birlikte çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bizlere güvenerek çocuklarınızı emanet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklar bize emanetiniz. Onlar bize Atatürk’ün emaneti. Çocuklarımızın her biri bizim için çok önemli ve değerli. Bunu önemsediğimizi bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

İzleyenler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, öğretmen ve çocukların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.