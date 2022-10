Atakum Belediyesi AtaÇocuk öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini hazırladıkları gösteriyle doyasıya yaşadı.

Atakum Belediyesi AtaÇocuk öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini hazırladıkları gösteriyle doyasıya yaşadı.

AtaÇocuk Çocuk Gelişim Merkezi Mevlana 1, Mevlana 2, Atakent ve Demirkent şubesi öğrencileri ve öğretmenleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları gösteriyle coşku dolu kutladı. Marşlar, dans gösterileri ve koro performanslarıyla bayram sevincini sahnede yaşayan minikler, izleyicilerden bol alkış aldı. Minikleri bayram kutlamasında yalnız bırakmayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de marşlara eşlik ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin bir benzeri olmadığını söyleyen Başkan Cemil Deveci, “Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Afganistan bir devletti ve Türkiye’ye yardım elini uzatan ilk devletlerden birisiydi. Şimdi orada devlet yok. En önemlisi de kadının adı yok. Afganistan’da kadınlar kendilerine biçilen role razı değiller. Her gün 2-3 kadın öldürülüyor ama buna rağmen direniyorlar. 40 gündür İran’da da kadınlar çocuklarıyla, eşleriyle birlikte İran’ın kara rejimine direniyorlar. Orta Doğu’daki kadınlar dünyaya özgürlük getirecek. Buna inanın ve destek verin” dedi.

Başkan Deveci, Atatürk’ün Cumhuriyeti’nin her şeye rağmen ayakta olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı kutlu olsun. Atatürk’ün kurduğu ve bize emanet ettiği bu Cumhuriyet ilelebet, her gün biraz daha gelişerek, güçlenerek, her gün biraz daha dünyaya örnek olarak yaşasın” diye konuştu.