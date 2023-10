Çayırova’da minik çocuklar, Cumhuriyetin 100. yılında düzenledikleri gösterilerle büyük alkış topladı.

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan miniklerle, hazırladıkları özel gösterilerle Cumhuriyetimizin 100. yılını doyasıya kutladı. İlçedeki çocuk kulüplerinde eğitim alan çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel düzenledikleri etkinlikleri, izleyenlerin beğenisine sundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de programa katılarak öğrencilerin ve velilerin heyecanına ortak oldu. Hazırlanan programlar izleyenlerden tam not alırken, Çayırovalı çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sergilediği performanslar büyük alkış aldı. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan Başkan Çiftçi, "Bizler 3 bin yıllık devlet geçmişi olan ecdadın torunlarıyız. Bulunduğumuz her noktaya adalet götürdük ve huzurla donattık. Cumhuriyetimizin hep birlikte 100. yılını kutluyoruz. Rabbim sonsuza kadar nice nice 100 yıllar kutlamayı hepimize nasip etsin. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nda bu vatanı bizlere emanet eden ve halen daha vatanımızı savunmak için şehit olan bütün geçmişimize Rabbim rahmet eylesin. Çocuklarımız hepimizin yıldızı ve geleceği. Rabbim bahtlarını açık eylesin, çocuklarımızın geleceğe dair hayallerinin her birinin gerçekleşmesini nasip eylesin" dedi.