Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlama etkinliklerinde Balıkesir’de ilk okul öğretmen ve öğrencileri program düzenledi. Programda öğrenciler coşkuyla Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladı.

Balıkesir Atatürk İlk Okulu’nda düzenlenen 100. Yıl kutlama etkinleri kapsamında öğrenciler çeşitli gösterilerle keyifli vakit geçirdi. Türk Bayrakları ile yapılan kutlamalarda minikler, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Astsubay Hazırlama Okulu’nun bando gösterileriyle doyasıya cumhuriyet coşkusu yaşayan minikler söylenen marş ve müziklere eşlik ederek Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladılar.