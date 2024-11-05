Sakarya Büyükşehir Belediyesi trafik zabıtaları bilinçli nesiller yetiştirmek gayesiyle minik öğrencilere trafik işaretleri ve kuralları eğitimi verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla Mina Özdoğancı Anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenledi. Trafik Zabıta ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri için eğlenceli ve öğretici bir program hazırlandı. Trafik zabıtaları tarafından çocuklara trafik ışıkları, yaya geçitleri ve güvenli yolculuk konularında bilgi verildi. İnteraktif etkinlikler ve görsellerle çocukların dikkatini çekerek, önemli trafik bilgilerini eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Ayrıca, çocuklara çeşitli trafik işaretleri hakkında da bilgi verilerek, bu işaretlerin ne anlama geldiği uygulamalı olarak gösterildi.