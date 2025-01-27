Başiskele’de çocuklar "Elif’in Düşleri" adlı tiyatro oyunuyla doyasıya eğlendi.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün kültür ve sanat etkinlikleri ocak ayında da devam ediyor. Yetişkinlere ve çocuklara özel ayrı ayrı birçok tiyatro oyunları, müzikaller, söyleşiler, müzik dinletileri, atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sevilen çizgi filmi "Elif’in Düşleri" adlı tiyatro oyununu yerinde izlemek isteyen çocuklar, velileriyle birlikte Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne akın etti. 25 Ocak Cumartesi günü iki seans halinde sahnelenen oyunu minik tiyatroseverler büyük bir ilgi ve beğeniyle izledi. Televizyondan severek izledikleri Elif ve arkadaşlarını yakından görme imkanı bulan minik öğrenciler gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.