Eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretsiz yemek hizmeti çerçevesinde, Tire Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu mutfağında hummalı bir çalışma başladı.

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretsiz yemek hizmeti çerçevesinde, Tire Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu mutfağında hummalı bir çalışma başladı.

İzmir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitime devam eden bin 166 okul ve eğitim merkezinde 79 bin 355 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilecek. İkinci dönemin başladığı 6 Şubat tarihinden itibaren öncelikli olarak okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklar olmak üzere, kademeli olarak 5 milyon öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ücretsiz yemek uygulaması için çalışmalarını tamamladı. İzmir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verilecek. Taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin devam ettiği ve pansiyonu bulunan okullardaki öğrenciler de söz konusu ücretsiz yemek imkanından yararlanacak. 6 Şubat’tan itibaren 837 merkezde 53 bin 810 okul öncesi öğrencisi, ücretsiz yemek yiyecek. Yapılan planlamalar ile taşımalı eğitim ve pansiyonu bulunan okullar ile birlikte bin 166 okulda 79 bin 355 öğrencinin bu hizmetten faydalanması sağlanacak. Bu çerçevede Tire Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu mutfağında yoğun bir çalışma başladı. Kurumun müdürü Ergül Eroğlu, "Gıda mühendisimiz, iki aşçımız ve üç aşçı yardımcımız ve sekiz mesleki eğitim çırağı ile beraber öğrencilerin hijyenik bir ortamda sağlıklı beslenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tire’de toplam 4 bin civarında öğrencimize yemek vereceğiz. Günde 25 okula yemek dağıtılacak" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, bugün Karşıyaka Atakent Aysel Salih Baysak Anaokulundaki etkinlikte, il genelindeki okullarda ücretsiz verilecek yemek dağıtımı için denetim yapacak.