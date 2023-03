Kocaeli’de çocuklara binicilik sporunu sevdirmek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretiz at biniş eğitimleri veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4-6 yaş arası çocuklara at sevgisi aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla geçen sene hayata geçirdiği at biniş eğitimlerini ücretsiz vermeye devam ediyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezinde 4 hafta süren eğitimde çocuklara at bakımı da öğretiliyor. At binme eğitiminde çocukların denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine katkı sağlanıyor.

Özellikle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi faktörlerinin oluşmasında yardımcı olunuyor. Haftanın dört günü gerçekleşen at biniş eğitimlerinde çocukların binicilik deneyimini yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların ata binme heyecanına ortak oluyor.