Manisa Büyükşehir Belediyesinin genç beyinlere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Ben Minik Tarzan’ım’ adlı proje çerçevesinde Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Vergi Dairesi Kreşi öğrencilerinin konuğu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin genç beyinlere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Ben Minik Tarzan’ım’ adlı proje çerçevesinde Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Vergi Dairesi Kreşi öğrencilerinin konuğu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Vergi Dairesi Kreşi öğrencilerinin konuğu oldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, kreşte öğrenim gören miniklere ilk olarak doğa ve hayvan sevgisi temalı animasyon film gösterisi gerçekleştirdi. Ardından oyunlarla doğanın ve hayvanların insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Daha sonra köpek gösterileri ile minikler, hayvan sevgisini eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Minik Tarzan’ belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Genç beyinlere hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılamak amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesinin de bu anlayışla ortaya çıktığını ve okul ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.