Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından ilkokul öğrencilerine meslek tanıtımı yapılıp, kişisel güvenlik kuralları eğitimi verildi.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada eğitim çalışmasının Şehit Murat Saraç İlköğretim Okulu konferans salonunda yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlköğretim öğrencilerimize yönelik meslek tanıtımı, kişisel güvenlik kuralları, 112 ve Acil Çağrı hattının etkin kullanımı, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.