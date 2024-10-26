Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Şehit İlhan Apaydın İlkokulu’ndan gelen 33 öğrenciye kapılarını açarken, ziyaret kapsamında jandarma teşkilatının görevleri ve kullanılan araç-gereçler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler, jandarmanın güvenlik hizmetlerine dair detaylı bilgi alırken, farklı araç ve ekipmanları da yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret, öğrencilere jandarmanın önemini ve güvenlik alanındaki rolünü daha iyi anlama imkanı sundu. Öğrencilerin güvenlik güçlerine olan bakış açılarını geliştirmesi açısından önemli bir adım olarak görülen ziyaret kapsamında jandarma ekipleri geleceğin teminatı olan çocuklarla jandarmayı teşkilatını tanıtarak sorularını yanıtladı.