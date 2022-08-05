Düzce’de jandarma personelleri çocuklara ve velilerine trafik eğitimi verdi.

Düzce’de jandarma personelleri çocuklara ve velilerine trafik eğitimi verdi.

Melensu Park içinde bulunan çocuk trafik eğitim sınıflarında yaz tatilinde de eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 60 öğrenci ve velisine trafik eğitimi verdi. Geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri çerçevesinde; genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konular hakkında bilgiler verdi. Eğitimlere katılan öğrencilere, trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını uyarmaları için kırmızı düdük ile broşürler de verildi.