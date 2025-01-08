Denizli’de devlet sanatçısı Veli Bat, Hüsamettin Kulaklı Anaokulu öğrencilerine uygulamalı ahşaptan oyuncak yapma eğitimi verdi. Eğitimde yapılan doğal ahşap oyuncaklarda sanatçı tarafından okula hediye edildi.

Denizli’de kullanılmış palet tahtalarından evinin altında kurduğu küçük atölye de el aletleri yardımıyla doğal oyuncak imalatı yapan, Turizm Bakanlığı tarafından da sanatçı unvanı verilen Veli Bat, miniklere eğitim veriyor. Kurduğu atölye de 150 den fazla çeşitte ahşap oyuncak imalatı yapan Veli Bat, Hüsamettin Kulaklı Anaokulunun daveti üzerine okulda uygulamalı olarak yaklaşık 100 öğrenciye oyuncak yapımını gösterdi. Yaklaşık bir saat süren eğitimde kullanılmış palet tahtalarından kuş, baston, at, araba, kirpi ve kelebek oyuncakları yapan Veli Bat, uygulamalı eğitimde yaptığı ahşap oyuncakları da okula hediye etti.

Yıllardır doğaya destek olmak, ağaç kesilmesinin önüne geçmek için kullanılmış, palet tahtalarından ahşap oyuncak imal ettiğini hatırlatan Veli Bat, “Denizli’de doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sobayla ısınmada bitme noktasına geldi. Bu yüzden kullanılmış palet bulmakta artık çok kolaylaştı. Bende doğaya destek olmak, ağaç kesilmesinin önüne geçmek ve kullanılmış palet tahtalarını tekrar dönüşümünü sağlamak için küçük el aletleri kullanarak ahşap oyuncak yapıyorum. Devlet sanatçısı olduğum içinde okullardan beni davet ediyorlar. Bende hiçbir beklenti içinde olmadan büyük bir mutlulukla öğrencilere kullanılmış palet tahtalarından nasıl ahşap oyuncak yapıldığını uygulamalı olarak anlatıyorum. Miniklerin ufku açılıyor. Geri dönüşümü bu şekilde daha iyi anlıyorlar. Tasarrufun ve geri dönüşümün küçük yaşlarda öğrenilmesi için bu eğitimlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğitimlerde yaptığım ahşap oyuncakları da okula hediye ediyorum. Beni okulda misafir eden Hüsamettin Kulaklı Anaokulu müdürü ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.