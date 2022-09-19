Bitlis’te “Belki Şehre Bir Film Gelir” projesi çerçevesinde köy ve yatılı bölge okullarında sinemaya ulaşma imkânı olmayan binlerce çocuk açık havada sinema keyfi yaşadı.

Bitlis’te “Belki Şehre Bir Film Gelir” projesi çerçevesinde köy ve yatılı bölge okullarında sinemaya ulaşma imkânı olmayan binlerce çocuk açık havada sinema keyfi yaşadı.

Bitlis’e bağlı köylerde ve yatılı bölge okullarında okuyup sinema ile tanışma imkânı olmayan binlerce çocuk “Belki Şehre Bir Film Gelir” projesi ile sinema ile buluştu. Kültür Sanat Destek (Culture CIVIC) programı destekleri ile proje çerçevesinde köylere giden ekip, köy meydanlarında kurdukları seyyar sinema ile çizgi film gösterimi yaparak sinema ile tanışmamış çocukları sinema ile buluşturdu. Köyleri ve yatılı bölge okullarını seyyar sinemayla gezen ekibin bir diğer durağı da 600 nüfuslu Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü oldu. Köydeki evleri kapı kapı dolaşan ekip, çocukları sinema gösterimine davet etti. İlk olarak çocuklar ile çeşitli oyunlar oynayarak eğlendiren ekip, daha sonra köy meydanında kurdukları projeksiyon ekranında ‘Kung Fu Panda’ animasyon filmi izlettirildi. İlk kez sinema ile buluşan çocuklara köy halkı ise çeşitli ikramlar yaparak katkıda bulundu. İlk kez sinema heyecanı yaşadıklarını söyleyen çocuklar ise ekibe teşekkür etti.

Köy köy dolaşarak çocukları sinema ile buluşturduklarını dile getiren Proje Sorumlusu/ Yönetmen Sidar İnan Erçelik, bu zamana kadar yaklaşık 3 bin çocuğu sinema ile tanıştırdıklarını belirterek, “Bu projeyi yapmak için Bitlis’e geldim ve 1 yıldır Bitlis’teyim. “Belki Şehre Bir Film Gelir” projesi çerçevesinde sinemaya ulaşma imkânı olmayan çocuklara sinema deneyimi yaşatmak için çabalıyoruz. Kültür, Sanat Destek (CultureCIVIC) programından destek alıyoruz. Annem olan emekli öğretmen Gülümser Erçelik’in büyük bir desteği var. Bizlere projeksiyon desteği sağlayan bir şirket var. Özellikle yaz aylarında Bitlis ve bağlı köylerini dolaştık ve dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün de Reşadiye’deyiz. Çocukken olmasını istediğim bir şeyi çocuklar için yapmaya çalıştım. Bayağıdır da devam ediyoruz ve çok iyi gidiyor, çok eğleniyoruz. Çocuklar ile ilk önce oyun oynuyoruz daha sonra filmi gösteriyoruz. Onlar için çok güzel bir çekirdek anı oluyor. Yatılı bölge okulları ile devam edeceğiz. Şimdiye kadar 100’e yakın köye gittik. Hala da gitmeye devam ediyoruz. Gittiğimiz köylerde bulduğumuz çocukların adını öğrenip tanıştıktan sonra köydeki çocuklara haber vermelerini söylüyoruz ve çok heyecanlanıyorlar. Bazen Barış, Gülsüm ve ben kapı kapı dolaşıp haber veriyoruz. Çocuklar geliyor ve çok ilgileniyorlar. Onlar için çok güzel bir deneyim oluyor. Bu zamana kadar yaklaşık 3 bin çocuğa ulaştık. Yetişkinler ile birlikte bu sayı 5 bini de geçiyor. Çünkü bazen yetişkinler de gösterimlere katılıyorlar. Hatta onlar bazen çocuklardan daha çok eğlenebiliyorlar” ifadelerini kullandı.