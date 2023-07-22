DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, çocuklara tek numara 112’yi anlatmaya devam ediyor.

Düzce’de 112 Acil Çağrı merkezinin tanıtım çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede merkez müdürlüğü Tek Numara 112 ve Acil Çağrı Merkezinin bilinirliğini artırmaya yönelik, Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre 4-6 yaş Kur’an Kursunda, öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklara teknik bilgiler vererek bilgilendirmelerde bulunan ekipler, karşılıklı soru cevap etkinlikleri ile çocukları bilinçlendirdi.