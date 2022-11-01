DÜZCE (İHA) – Düzce’de gündüz bakım evinde bulunan çocuklar, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek, vali amcaları ile buluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gündüz bakım evinde bulunan çocuklar, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek, vali amcaları ile buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gündüz Bakım evi Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Bakım evi kurucu müdürü Fisun Özata Demircan, bakım evi müdürü Sevda Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, minikler ile birlikte vali amcaları ile buluştu.

Minik öğrencilerle eğlenceli sohbet geçiren Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.