Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi altında örgütlenen bir grup çocuk, üniversitede okuyan ablalarının eğitime destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği kampanya ile para topladı.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi altında örgütlenen bir grup çocuk, üniversitede okuyan ablalarının eğitime destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği kampanya ile para topladı.

Mezitli Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Yılbaşı Pazarında 4 gün boyunca ailelerinin de desteğiyle limonata ve kek yaparak satış geçekleştirildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’nın desteği ile Yılbaşı Pazarında tezgah açan Çocuk Meclisi Başkanı Batuhan Durmuşcan, yardımcıları Asya Orhan, Defne Orhan, Elifsu Yozgat, Asya Saydam, Eylül Çakır, Öykü Deniz Güler ve Nehir Güler’den oluşan ekip, Mezitli Belediyesinin kız öğrencilerin eğitimine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Mezitli’nin Filizleri projesinin bilgilendirme tabelalarını hazırlayarak kutlama için alana gelen vatandaşları duyarlı olmaya ve dayanışmaya davet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çocuklar, yaptıkları satıştan 4 bin lira kazandı. Mezitli’nin duyarlı çocukları kazandıkları parayı kız öğrencilerin eğitimine katkı sunması amacıyla Başkan Tarhan’a teslim etti. Kazanılan paranın Mezitli’nin Filizleri projesi çerçevesinde 8 öğrenciye paylaştırılması talimatını veren Başkan Tarhan, yardımsever çocuklarına satranç takımı hediye ederek teşekkürlerini iletti.

"Öğrencilerimize destek sağlıyoruz"

Mezitli’nin Filizleri projesi çerçevesinde Mezitli’de yaşayan gençlerin okutulması için Mezitli Belediyesi koordinasyonunda site, işyeri, muhtarlıkların bir öğrencinin eğitim giderlerini karşılamak amacıyla öğrenci yardımı yapıldığını ve projeye katılan site girişlerine bunu bildirir tabela asıldığını hatırlatan Başkan Tarhan, "Biz her yıl üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize 1. Sınıfta eğitim desteği vermeye devam ediyoruz. Ancak daha sonraki sınıflarında destek olmamız mümkün olmuyor. Bunun önüne geçmek amacıyla Mezitli’nin Filizleri projesini 9 yıl önce hayata geçirdik. Küçük miktarlarda maddi destek sunan site sakinleri için zorlayıcı olmayan bir miktarla kız öğrencilerin eğitimine destek oluyor. Küçük paralar toplanarak damlaya damlaya göl olmakta, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği oluşmakta. Biz hiç paraya karışmıyoruz öğrenciyi bulmak ve parayı vermek tamamen projeye katılan vatandaşlarımızın inisiyatifiyle olmakta. Çok büyük dayanışma örneğine imza atılıyor. Projemiz bu kez çok özel bir olaya da neden oldu. Yüreği güzel minik çocuklarımız muhteşem bir olaya imza atarak satış yaptılar ve bu parayı ablalarının eğitimine destek olması amacıyla bağışladılar. Çocuklarımızın yapmış olduğu bu çalışma büyüklerine örnek olmalı ve Mezitli’nin Filizleri ailesi daha çok büyüyerek daha çok öğrencimize destek olmalı" dedi.

Çocuk Meclisi tarafından ortaya konulan proje ile ailelerinde desteğiyle hazırlanan kek ve limonataları sattıkları bilgileri veren Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul da, "Kampanyamız, Mezitli’nin Filizleri projesine destek amacıyla başlatıldı. Bugün de kazandığımız parayı Başkanımız Neşet Tarhan’ın tanıklığında teslim ettik. Bu muhteşem projeyi başlatan Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ediyor, tüm halkımızı çok küçük paralarla destek olacakları Mezitli’nin Filizleri ailesine katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.