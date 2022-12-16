HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Berfin Anaokulu tarafından ‘Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda düzenlenen etkinlikte yerli üretim ‘Rasat’, ‘Cezeri’ ve ‘Altay’ ile ‘Havelsan’ şirketi tanıtıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Berfin Anaokulu tarafından ‘Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda düzenlenen etkinlikte yerli üretim ‘Rasat’, ‘Cezeri’ ve ‘Altay’ ile ‘Havelsan’ şirketi tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, amaçlarının okulöncesinden başlayarak yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını sağlamak, tutumlu olma, yatırım yapma ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak olduğunu belirterek, “Öğretmenlerimiz, yerli üretimin ülke ekonomisine katkılarını, minik öğrencilerimizin yaş seviyelerine uygun olarak anlattılar. Çocuklarımız eğlenirken öğrenmenin tadına vardılar. Berfin Anaokulu ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdiresi Burcu Tanyürek ise "Okulumuzda, bu haftayı öğrencilerimizle anlamlı ve çocuk katılımı eşliğinde kutlamak ve öneminden bahsetmek için öncelikle tuz seramiğinden meyve ve sebzeler yapmalarını istedik. Çocuklar bu etkinliği aile katılımı yaparak ebeveynleriyle birlikte hazırladılar. Bu sebze ve meyvelerden hep birlikte bir pazar kuruldu. Çocuklar bu pazarda alışveriş yaptılar. Ayrıca velilerimizden, öğretmenlerimizden farklı illere ait yöresel kıyafetler, farklı yörelere ait eşyalar ve yiyecekler istedik. Bu ürünler ‘Seksen bir iliz hepimiz biriz’ başlığı altındaki sergimizde yerini aldı. Çocuklarımız, yaptıkları kumbaraları ve yerli üretim barkodu (869) içeren paketleri de sergilediler" dedi.