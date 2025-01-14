Kükürtlü Sanayi ve Ticaret Odası İlkokulu 4-F sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Saadet Bulut öncülüğünde özverili çalışmaları sonucunda muhteşem bir gösteri sergiledi.

Koro ve solo performans ile başlayan ardından dans gösterisi ve klasik Hansel ile Gretel hikayesini tiyatroya dönüştürerek İngilizce olarak icra ettikleri piyes ile bitiren öğrenciler, büyük bir coşku ile karşılandı. Bir devlet okulunda İngilizce öğretmeninin büyük özverisi ile baştan sona İngilizce olarak hayata geçirilen etkinlik tüm okullara örnek olarak hayat geçti. Öğrenciler ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.

Büyük beğeni toplayan gösteri herkes tarafından hayranlık ve neşe içinde izlendi.