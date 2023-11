Fırat Üniversitesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, Kızılay’ı ziyaret ederek hazırladıkları hediyeleri verdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Kızılay Haftası’nı Fırat Üniversitesi Gündüz Bakımevi öğrencileri unutmadı. Bakımevi Müdiresi Nigar Yıldırım ve sınıf öğretmenleri nezdinde minik öğrenciler, Elazığ Kızılay Merkezi’ni ziyaret ederek hazırladıkları hediyeleri takdim etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Bu anlamlı haftadan dolayı Elazığ Kızılay Merkezi’ne bir gezi düzenlemeyi düşündük. Öğrencilerimiz yapmış oldukları bağışlarını, Şube Müdürü Gökhan Güneş’e kendi elleriyle teslim etti. Gezi esnasında çocuklarımıza güler yüzleriyle her birimi tanıtan Kızılay çalışanları sabırla her detayı anlatarak, öğrencilerimize bilgilerini sundu. Kızılay derneği, savaş, deprem, sel baskını, yangın ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara, çadır, battaniye, yiyecek ve giyecek gibi yardımlar yapar diye bilgilendirmeler yapıldı. Bütün bu yardımları, yardımsever insanların yaptığı bağışlarla mümkün olduğunu belirttiler. Konuyla alakalı çizgi filmleri izleterek her birimi ayrı ayrı tanıtıp akıllarında güzel ve anlamlı bir gün bıraktılar" dedi.