Kocaeli’de geleneksel hale getirilen Çayırova 5. Kitap Günleri’ne katılan minik öğrenciler, kitap dünyasıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Çayırova Belediyesi’nin bu yıl 5’incisi düzenlediği Çayırova Kitap Günleri, tüm hızıyla devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 18-24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan Kitap Günleri etkinliği Çayırova’da eğitim gören minikler tarafından ilgi gördü. Kitap Günleri’nin başlamasıyla birlikte Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ne gelen minikler, okumak istedikleri kitaplarla buluşuyor.

"Kitap okumayı çok seviyorum"

Çayırova 5. Kitap Günleri’ni ziyaret eden İstiklal Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Soysal, "Kitapları çok seviyorum, okumayı da çok seviyorum. Bugün de buradan merak ettiğim bir kitabı aldım. En son Elif ve Arkadaşlarını okumuştum. Kitap günlerine başladığından beri geliyorum bu da beşinci gelişim, buradaki kitap günlerini çok güzel buluyorum, tüm kitaplar birbirinden güzel. Kitaplarla buluşmak da çok güzel bir his” dedi.