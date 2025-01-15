Şehzadeler Belediyesi Erler Kreşi Uçan Balonlar Sınıfı öğrencileri, anlamlı bir drama etkinliğine imza attı. “Biz Büyüyünce” adıyla düzenlenen etkinlikte minikler, hayallerindeki mesleklerin kostümlerini giyerek sahne aldı.

Etkinlik boyunca öğrenciler, ’Önce vatansever, merhametli, ahlaklı, saygılı birer birey olacağız. Sonra hemşire, polis, aşçı, doktor, veteriner olacağız’ sözleriyle gelecekteki hedeflerini ve değerlerini ifade etti.

Çocukların renkli kostümleri ve özgüvenli duruşları, izleyenlerden büyük alkış aldı. Velilerin ve kreş yetkililerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, çocukların erken yaşta toplum için önemli değerleri öğrenip benimsemelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Şehzadeler Belediyesi’nin çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bu tür etkinlikleri organize etmeye devam edeceği belirtildi.