Kocaeli’de ilköğretim öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi. Öğrenciler deprem durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenerek, gerçeği aratmayan senaryo gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanlığı, şehri afete hazırlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Eğitim faaliyetleri kapsamında Ulugazi İlkokulu’nda "Afet Farkındalık" eğitimleri verildi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı eğitmenleri tarafından afet ve acil durumlarda doğru davranış şekilleri, afet çantası oluşturulması, eşyaların sabitlenmesi, acil durum planlaması ve toplanma alanları konularında bilgiler çocuklara aşılandı. Tatbikat esnasında, deprem anında öğrenciler ve öğretmenler güvenli alanlarda "çök, kapan, tutun" hareketini gerçekleştirdi. Depremin bitmesiyle başlayan tahliye sürecinde öğrenciler öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda sınıflarını güvenli şekilde terk etti. Okul bahçesinde önceden belirlenmiş toplanma alanında toplanarak yapılan yoklamanın ardından senaryo kapsamında gerçekleştirilen aksiyonlar, okul kriz merkezi yönetiminde, acil durum ekiplerinin görevlerini yerine getirmesiyle birlikte tamamlandı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ise ilk yardım eğitimi verdi.