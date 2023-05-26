Bursa’da anaokulu öğrencileri çevre bilincini geliştirmek gayesiyle "Okuluma çöp atma" yürüyüşü düzenledi. Anaokulu öğrencileri etkinlik çerçevesinde çevre kirliliğini anlatan fotoğraflar da çektiler.

Bursa Yenişehir Ana Okulu öğrencileri gerçekleştirdiği etkinlikle çevre konusuna dikkat çekti.

Okul Müdürü Emre Büyük, çevre duyarlılığını daha anaokulunda öğrencilerin bilinçlerine yerleştirmek için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Bu projemizde de çevre kirliliğini önlemek amacıyla velilerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte çevre kirliliğini anlatan bir fotoğraf çekmelerini ve bu fotoğrafları bizlere göndermelerini istedik. Gelen bu fotoğrafları okulumuzun duvarlarına astık. Ardından hazırlanan pankartla birlikte tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz ‘Okulumuza çöp atma’ sloganı ile bir kortej yürüyüşü düzenledik. Yürüyüşün sonunda da okulumuzun önüne gelerek ‘Okulumuza çöp atma’ pankartı önünde fotoğraf çektirip etkinliğimizi sonlandırdık’ dedi.