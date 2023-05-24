Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen ve 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Türkiye’nin yaşadığı en büyük afet nedeniyle evlerinden ayrılan ve Kayseri’deki Melikgazi Kız Yurdu’nda misafir edilen depremzedelere Mehmet Alçı İlkokulu öğrencilerinden de destek geldi. Mehmet Alçı İlkokulu 2/H sınıfı öğrencileri; biriktirdikleri harçlıklarını, topladıkları kitap ve oyuncakları sınıf öğretmenleri Nazan Çiğdem Yaman ile birlikte Melikgazi Kız Yurdu’nda misafir edilen depremzede çocuklara verdi.

Melikgazi Kız Yurdu Müdürü Bircan Aydemir, örnek bir dayanışma sergileyen Mehmet Alçı İlkokulu 2/H sınıfı öğretmeni Nazan Çiğdem Yaman ve öğrencilerine teşekkür etti.