Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki afetzedelere ülkenin farklı noktalarındaki yardımların yanı sıra yürek ısıtan notlar gönderiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki afetzedelere ülkenin farklı noktalarındaki yardımların yanı sıra yürek ısıtan notlar gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına 7’den 70’e herkes destek veriyor. Dünyanın ve ülkenin birçok farklı noktasında yapılan yardımlar, depremzedelere ulaştırılıyor. Seferberliğin yapıldığı iller arasında yer alan Denizli’de, vatandaşların yardımı da sürüyor.

Kimi montunu kimisi harçlığını gönderdi

Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen ve yıkımların olduğu bölgeye en anlamlı yardımlardan biri de Acıpayam ilçesindeki çocuklardan geldi. Depremzede kardeşlerine montlarının ceplerine koydukları şeker, kek, bisküvi, çikolata ve kumbarasındaki paranın yanında mektup da gönderdi. Çocukların yazdığı mektuplar, okuyanları duygulandırdı. Paketlenen yardım kolilerinde gıda ve giysilerin yanında kumbarasında biriktirdiği paralarını, elbiselerini ve oyuncaklarını gönderen çocukların hediyeleri de dikkat çekti.

“Yaşadığınız için teşekkür ederim”

Kendi yöresine ait yemekleri gönderen çocukların yazdığı bazı notların üzerinde “Afiyet olsun. Biz de üzgünüz ama ne yapalım, elimizden gelen bu” derken. Başka notlarda ise “Yaralarınızın bir an evvel sarılması dileğiyle. Yaşadığınız için teşekkür ederim”. “Allah’ın izniyle güle güle giyiniz. Hiç atmayınız” yazılıydı.