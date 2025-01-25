Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oyun alanları olan parkın strafor parçalarıyla kirletildiğini gören minik çocuklar elbirliğiyle parklarını temizledi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesindeki Beyeşlül İlkokulu Parkının strafor parçalarıyla kirletildiğini gören bir veli çocuklarıyla birlikte parkta temizlik çalışması yaptı. Parktan geçen anne Neslihan Tuncel ve çocuklar, parkta çevre kirliliğine neden olan strafor parçalarını toplayıp çöpe atarak çocukların oyun alanlarını temizledi.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Reyhan Güneş, "Arkadaşlarımız yapmamamız gereken yanlış bir davranış yapmışlar. Bunu yapmaları çok yanlış olmuş. Bizde toplayıp çöpe atıyoruz. Çünkü çevremizi temiz tutup, temiz korumamız gerekir." dedi.

"Öğretmenlerimiz ve ailemiz bize çevremizi temiz tutmayı, yerlere çöp atmamamız gerektiğini öğretiyor. Öğrendiklerimizi evimizde, okulumuzda, caddelerde, parklarda gösterip, her tarafı temiz tutmalıyız." diyen İlkokul 4. sınıf öğrencisi Sabri Gurur Tuncel, "Bazı çocuklar yanlış bir davranış yaparak, bu köpükleri burada parçalayıp, çöpleri buraya atmışlar, toplamadan da gitmişler. Bizde onların attıklarını topluyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla birlikte parktan geçerken çevrenin kirletildiğini fark ettiklerini hem bu duruma kayıtsız kalmamak hem de çocuklara örnek olmak için temizlik çalışması yaptıklarını kaydeden Anne Neslihan Tuncel, "Alaşehir Belediyesi temizlik görevlileri buraları günlük olarak temizliyor. Belediyemizin temizliğinden çok şükür memnunuz ama çocuklar ne yazık ki büyük bir köpük tabakasını burada parçalamışlar. Bizde çocuklarımıza daha iyi bir örnek olabilmek için birlikte temizliyoruz. Önemli olan temizlik değil, kirletmemektir. Kirletmediğimizde temizliğe de ihtiyacımız olmayacaktır. Herkesin daha çok özen göstermesini istiyoruz. Ayrıca her şeyi devletten beklememek gerekir. Bizlerde vatandaş olarak üzerimize düşen görevleri yapmamız gerekir. Buradan bizim çevremiz ve ilçemizin tamamını temizleyen belediye temizlik personellerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.