Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Kişisel Gelişim Merkezinin minik öğrencilerini ağırladı.

Bozkurt Kişisel Gelişim Merkezi öğrencileri Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’e ziyaretti. Başkan Çelik makamında ağırladığı çocuklarla bolca muhabbet etti. Çocukların ziyaretleriyle mutlu olan Başkan Çelik çocuklara oyuncak hediye etti. Ziyaretin ardından öğrencilerle Kişisel Gelişim merkezine giden Başkan Çelik Öğrencilerle keyifli zaman geçirdi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik yaptığı paylaşımda; “Başkan Teyze’lerini ziyaret eden çocuklarımızla keyifli bir gün geçirdik. Ardından bilimin, kültür ve sanatın adresi olan eski belediye binamızda hayat verdiğimiz merkezimizi ziyaret ettik. Kurslarımızı anlattık, eğitmenlerimizle tanıştı. Tüm çabamız onlara mutlu bir gelecek hazırlamak için. Aydınlık yarınlar için mutlu çocuklar inancı ile çalışmaya devam ediyoruz. Sizler Bozkurt’umuzun umut çiçeklerisiniz. Yine gelin, hep gelin sevgili çocuklar” ifadelerini kullandı.