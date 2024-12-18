Düzağaç Anaokulu öğrencileri ziyaret ettikleri Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e kendi çizdikleri renkli kalpleri hediye etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında Düzağaç Anaokulu öğrencilerini makamında misafir etti. Sürpriz bir ziyaretle Gölcük Belediyesi’ne gelen öğrenciler, çizdikleri renkli kalpleri Başkan Sezer’e hediye etti. Öğretmenleri ile birlikte minik öğrencileri makamında ağırlayan Sezer, hediyeleri için teşekkür etti.

Ziyarette öğrenciler, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında hazırladıkları soruları Başkan Sezer’e sordu. Başkan Sezer de demokrasi, insan hakları ve dünya barışı konusunda gelen soruları cevapladı.