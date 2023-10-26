Bozüyük Halime Hatun Anaokulu’nun minik öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü nedeniyle ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar.

Halime Hatun Anaokulu’nun minik öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu’na yanlarında getirdikleri Türk bayrağını öperek hediye eden minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı’nı da kutladılar. Bayrağı öperek teslim alan Başkan Bakkalcıoğlu minik öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak onlarla sohbet etti ve çeşitli ikramlarda bulundu. Minik öğrencilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu “Geleceğimizin güvencesi sizlersiniz. Hep birlikte bana getirip emanet ettiğiniz bayrak için hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Geleceğiniz güzel olsun inşallah” dedi.