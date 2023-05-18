Samsun’un Kavak ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, Anneler Günü etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet Anaokulu, Anneler Günü nedeniyle Kavak Belediyesi Güvenpark Tesislerinde bir etkinlik düzenledi. Programa Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, öğrenciler veliler ve öğretmenler katıldı. Etkinliğin açılışını yapan okul müdiresi Sema Ateş, Anneler Günü nedeniyle minik öğrencilerini, anneleriyle birlikte bir piknik ortamında ağırladıklarını söyledi.

Öğrenciler ve velilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.