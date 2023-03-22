Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ve öğretmenleri, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Su kaynaklarının korunması ve su israfının önüne geçmek amacıyla Dünya Su Günü’nü kutlayan minik öğrenciler, ellerindeki su temalı pankart ve resimlerle Liman Caddesi’nden Kemer Belediyesine kadar yürüdü.

Kendi hazırladıkları resimlerle suyun önemini anlattıkları resimleri Liman Caddesi’ndeki esnafa dağıtan minik öğrencilerden bazıları, esnafa suyun ne kadar önemli olduğunu da anlatmaya çalıştı.

Minik öğrencilerin su israfına dikkat çekmek için yaptıkları resim ve pankartlarla ‘Dünya Su Günü’nüz kutlu olsun’ diye slogan atmaları, ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Öğrencilerin elleriyle boyadığı su temalı kartlarla suyun önemine ve israf edilmeden tüketilmesine dikkat çekmesi, vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Minik öğrenciler, daha sonra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret ederek sürpriz yaptı. Öğrencileri karşısında gören Belediye Başkanı Topaloğlu, çocuklara sarıldı. Minik öğrenciler, hazırladıkları su temalı kartlardan Başkan Topaloğlu’na hediye etti. Başkan Topaloğlu, farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları başarılı çalışmadan dolayı minik öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.